Incidente in via Rombon a Milano: gravissimo un motociclista

Un motociclista di 52 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto all'altezza del civico 21 di via Rombon a Milano (zona Lambrate) nel pomeriggio di lunedì 29 agosto.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 16:30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei vigili urbani ma secondo una prima ricostruzione di Piazza Beccaria pare che il 52enne abbia perso il controllo del mezzo rovinando sull'asfalto. Nel sinistro non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. L'uomo, soccorso da un'ambulanza, è stato trasportato con la massima urgenza al San Raffaele. Le sue condizioni sarebbero critiche. Nell'area in cui è avvenuto l'incidente il traffico è in tilt: ci sono code sia in direzione centro che in direzione periferia.