Incidente a Milano, ragazzo perde il controllo della moto e cade: è gravissimo

Prima l’impatto con l’asfalto, poi le sirene delle ambulanze e la corsa al pronto soccorso. In codice rosso. Un motociclista di 20 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente in via dei Rospigliosi a Milano nella notte tra venerdì e sabato 11 maggio.

Tutto è successo una manciata di minuti dopo le 2.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione sembra che il giovane, in sella a una moto che viaggiava in direzione del centro cittadino, per cause in via di accertamento, abbia perso il controllo del mezzo rovinando al suolo.

L’impatto è stato devastante, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Il giovane, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del San Carlo, avrebbe riportato un importante trauma cranico, al volto e a un braccio. Le sue condizioni sono particolarmente delicate.