Incidente tra via San Miniato e via Suzzani: 4 persone in ospedale

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all'angolo tra le vie San Miniato e Suzzani a Milano (zona Bicocca) nella notte tra lunedì e martedì 5 luglio. Lo schianto ha visto coinvolte una Ford Fiesta e una Citroën C3 e quest'ultima in seguito alla collisione si è ribaltato in mezzo alla strada.

Tutto è accaduto poco dopo le 23, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma non è escluso che l'incidente sia stato innescato da una mancata precedenza.

Le condizioni dei feriti - una donna di 57 anni e tre uomini di 33, 44 e 57 anni - erano apparse serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze in codice giallo. I feriti sono stati trasportati in codice giallo ai pronto soccorso del Policlinico e del San Raffaele in codice giallo, secondo quanto trapelato avrebbero riportato diversi traumi ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.