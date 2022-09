Grave incidente in centro a Milano nella notte

Tre ambulanze e un'automedica a sirene spiegate e due persone ferite dopo un grave incidente. In via Sant'Eufemia, in centro a Milano, la notte tra domenica e lunedì, è stata diversa dal solito. La via, appena dietro l'Università Statale, è stata il teatro di uno schianto tra un'auto e una moto, poco prima dell'una.

Il personale del 118 ha subito soccorso un 29enne e un 39enne, che viaggiavano sul mezzo a dueruote. Il 39enne, in particolare, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda, in codice rosso. Le sue condizioni, secondo quanto riferito dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, sono molto delicate e al momento del trasporto in ospedale non era cosciente. L'altro, il più giovane, è stato trasferito al pronto soccorso del vicino Policlinico, in codice giallo (meno grave).

Per fare i rilievi e comprendere la dinamica dello scontro, in via Sant'Eufemia, sono arrivate anche le pattuglie della polizia locale. I ghisa hanno lavorato per diverse ore sul posto.