Incidente a Cologno Monzese, travolto in via Santa Maria: grave un uomo

Un uomo di 60 anni è stato trasportato in codice rosso al San Gerardo dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente in via Santa Maria a Cologno Monzese nella serata di giovedì 7 ottobre.

Tutto è accaduto intorno alle 20:50, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. I dettagli dello schianto non sono ancora chiari ma secondo quanto trapelato sembra che il 60enne sia stato travolto da un'auto all'interno del distretto industriale.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 60enne, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Monza. Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni.