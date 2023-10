Incidente a Milano, cade della moto e finisce contro il guardrail: grave una donna

La moto che sbanda, la scivolata sull'asfalto e lo schianto contro il guardrail. Grave incidente nella notte tra sabato e domenica a Milano, dove una donna di 32 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta da una motocicletta guidata da un 45enne.

Tutto è successo poco dopo la mezzanotte e mezza in via Santander, alla Barona. Il conducente, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito al suolo. La vittima, che viaggiava alle sue spalle, sarebbe stata sbalzata via e sarebbe "volata" contro il guardrail che si trova a bordo strada, procurandosi una grave ferita a una gamba.

Soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, la 32enne è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda. All'arrivo in ospedale era sveglia e cosciente, ma a preoccupare i medici è proprio la profonda ferita all'arto inferiore. Praticamente illeso, invece, il guidatore, che ha rifiutato il trasporto in ospedale.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale. Escluso, ad ora, il coinvolgimento di altri mezzi.