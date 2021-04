Pasquetta di sangue sulle strade milanesi: due incidenti in 15 minuti, due uomini gravissimi

Prima Milano, poi Bollate. Strade di sangue nel lunedì di Pasquetta tra il capoluogo e la provincia, dove - nel giro di quindici minuti - si sono verificati due gravissimi incidenti.

Il primo dramma si è consumato alle 16.04 in via Stephenson, in zona Certosa. Lì, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di 80 anni che viaggiava in bici è stato travolto da un'auto all'altezza del civico 81.

L'anziano, soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Carlo: nello schianto ha riportato un gravissimo trauma cranico e le sue condizioni sono molto delicate. La prognosi è riservata.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, cui spetterà ora il compito di ricostruire le cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

Meno di 15 minuti dopo, alle 16.18, un altro tragico incidente. Teatro dello scontro, che ha coinvolto una moto e un'auto, è stata la strada statale Varesina 233, nel territorio comunale di Bollate. Ad avere la peggio è stato un uomo di 67 anni che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote. I medici del 118 lo hanno stabilizzato sul posto e poi lo hanno accompagnato al Niguarda: è in coma e le sue condizioni sono disperate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rho, che dovranno ora ricostruire la dinamica dello schianto.