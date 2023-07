Incidente in via Stradivari a Milano: schianto fra 3 auto, 3 persone ferite

Incidente mercoledì mattina in via Stradivari a Milano, tra viale Abruzzi e corso Buenos Aires. Poco prima delle 8, per cause ancora in corso di accertamento, tre auto si sono schiantate tra loro all'altezza di un semaforo.

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118 e i vigili del fuoco, che hanno domato un principio d'incendio nato dal cofano motore di uno dei veicoli. I tre conducenti delle macchine sono stati accompagnati in codice verde in ospedale: nonostante lo spavento, nessuno di loro ha riportato gravi ferite.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale, cui spetterà ora il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente e appurare le responsabilità. Per permettere ai ghisa di operare, la strada è stata chiusa la traffico in direzione viale Abruzzi. Atm ha modifica il percorso della 90, che verso Isonzo hanno deviato da via Palestrina a viale Gran Sasso.