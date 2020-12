Milano, incidente tra un'auto e una moto in via Sondrio: motociclista in ospedale

È stato trasportato all'ospedale Niguarda e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Se l'è cavata con un codice giallo il motociclista di 66 anni che si è scontrato con un'auto all'incrocio tra via Sondrio e via Timavo, a Milano.

L'incidente si è verificato poco dopo le 11 di mercoledì 23 dicembre. Sul posto sono subito intervenuti i medici e gli infermieri dell'Azienda regionale emergenza urgenza in codice rosso, poi per fortuna declassato a giallo.

La dinamica dello scontro, nel quale è rimasta coinvolta una Bmw, è affidata alla polizia locale. Gli agenti di piazzale Beccaria hanno fatto i rilievi e gestito il traffico veicolare.