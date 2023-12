Incidente a Milano, perde il controllo del monopattino e si schianta: gravissimo

Un uomo di 36 anni a bordo di un monopattino è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale in via Trivulzio a Milano (zona De Angeli) nella serata di Sant'a giovedì 7 dicembre.

Tutto è accaduto poco dopo le 23, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Milano il 36enne - per cause incorso di accertamento - avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro due auto parcheggiate regolarmente a lato della strada.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il 36enne è stato stabilizzato e successivamente è stato trasferito con la massima urgenza al pronto soccorso del San Carlo. Le sue condizioni sono delicate e la prognosi è riservata. Gli agenti della polizia locale di Milano hanno eseguito i rilievi per determinare l'esatta dinamica del sinistro.