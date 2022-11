Grave incidente tra un'auto e una moto, allertato l'elisoccorso

È di due feriti il bilancio di un incidente stradale tra una motocicletta e un'automobile lungo via Valleambrosia ad Assago (Milano). Pochi minuti prima delle 19 di mercoledì, i due veicoli si sono scontrati.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 39 anni. L'uomo è stato trasferito in ospedale in codice giallo in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma, come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, non è in pericolo di vita ed è rimasto sempre sveglio. Ferito in modo meno grave l'automobilista.

In via Valleambrosia sono intervenute due ambulanze e l'elisoccorso. Presenti anche i militari della Compagnia dei carabinieri Corsico. La dinamica è ancora allo studio degli uomini dell'Arma. Il traffico è rimasto rallentato.