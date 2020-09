Auto si schiantano e volano sul marciapiedi: chiosco distrutto, passanti salvi per miracolo

Incredibile incidente sabato pomeriggio in via Garian a Milano, dove due auto si sono scontrate tra loro e sono poi volate, letteralmente, sul marciapiedi. Lo schianto è avvenuto alle 14.15 all'incrocio con via Washington e ha coinvolto una Volkswagen Up azzurra e una Fiat 500 bianca.

Dopo l'impatto, molto violento, le due macchine hanno travolto il chiosco di fiori che si trova all'angolo e che fortunatamente ha fatto da scudo ai passanti e ai clienti del vicino bar evitando che venissero travolti.

Per i soccorsi del caso sono intervenute due ambulanze del 118: nonostante lo spavento, nessuno dei coinvolti è in condizioni serie. I medici hanno visitato 5 persone - una 16enne, due 19enni, un 22enne e una 57enne - e le loro condizioni sono buone. Sono stati accompagnati in pronto soccorso per precauzione e per essere visitati. Illeso, stando a quanto riferito dai testimoni sul posto, anche il fiorista, che è riuscito a spostarsi all'ultimo istante. Pesantissimi, invece, i danni al suo negozio e alle due macchine.

Presenti anche gli agenti della polizia locale, ora al lavoro per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità dell'incidente. Secondo il racconto dei testimoni, sembra che la 500 - con a bordo due ragazzi e una ragazza - stesse "attraversando" da via Ulpiano verso via Washington quando sarebbe stata colpita dalla Volkswagen, con al volante una donna di 57 anni e con un altro giovane a bordo. Lo schianto sarebbe quindi stato causato da una mancata precedenza, resta da accertare da parte di chi.

L'incidente - Foto Associazione Washington Avenue © Mt