Incidente in viale Gian Galeazzo a Milano: traffico in tilt

Traffico in tilt a causa di un incidente stradale avvenuto in viale Gian Galeazzo a Milano. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 7 di giovedì.

Sul posto sono intervenute immediatamente tre squadre del 118 con due ambulanze e un'automedica. Secondo le primissime informazioni, c'è solo una persona ferita. Si tratta di un uomo di 35 anni. E non sarebbe in gravi condizioni, come invece si temeva in principio (il codice d'emergenza è passato da rosso a verde).

Presenti anche gli agenti della polizia locale per gestire il traffico veicolare e fare i rilievi per capire la dinamica dell'accaduto.