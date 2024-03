Cade in monopattino e sbatte con violenza: grave un uomo

Un uomo di 45 anni, per cause da accertare, è caduto in monopattino in viale Argonne, nel cuore della notte, intorno alle 2. Ha riportato diversi traumi: le sue condizioni sono subito apparse molto gravi.

Sul posto, inviate da Areu 118 si sono recate un'ambulanza e un'automedica. I soccorritori hanno stabilizzato il ferito: nonostante la botta molto forte, non sarebbe in pericolo di vita. Portato al Policlinico, è in osservazione.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.