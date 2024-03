Tre incidenti in pochi minuti a Milano: diversi automobilisti in ospedale

Tre incidenti in pochi minuti, in luoghi distinti di Milano nella notte, hanno coinvolto tre persone, comportando un gran lavoro di soccorritori e forze dell'ordine.

Intorno alle 2.20 una donna di 22 anni rimane ferita in uno scontro tra auto in via Monti. Le sue condizioni non destano preoccupazione e viene portata al Fatebenefratelli. Poco dopo, in viale Bodio, un altro schianto tra vetture. Questa volta ad avere la peggio un uomo di 37 anni; devono intervenire anche i vigili del fuoco per liberare la sede stradale e mettere in sicurezza l'area. Le sue condizioni sono serie, anche se non è in pericolo di vita: dopo essere stato stabilizzato, viene portato al Niguarda.

Negli stessi istanti, poi, un altro incidente in tangenziale Ovest, uscita Val Tidone, poco prima di Opera. Per cause da accertare, un uomo di 36 anni ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un ostacolo. Sul posto Areu 118 e, ancora, vigili del fuoco. Medicato in loco, il 36enne è stato condotto all'Humanitas di Rozzano per accertamenti.