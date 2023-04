Travolto da un'auto (tamponata) mentre attraversa: finisce in ospedale

Prima il tamponamento, poi l'auto tamponata che carambola contro un anziano che stava attraversando la strada. Infine le sirene dei mezzi di soccorso per soccorrere i feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni. È il bilancio di un incidente avvenuto in viale Brianza a Milano (zona Loreto) nella mattinata di martedì 11 aprile.

Tutto è accaduto qualche minuto prima delle 12 all'altezza con via Grazia Deledda (in direzione Piazza Carbonari), come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che le due auto viaggiassero nella stessa direzione quando la macchina guidata da un 58enne ha tamponato quella condotta dal 69enne. L'urto è stato violento, tanto che l'auto tamponata ha travolto un 89enne che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Inizialmente i feriti sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze. L'89enne è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Il 69enne, invece, era stato trasportato con la massima urgenza al Niguarda, ma successivamente (come riferito a MilanoToday) i traumi riportati si sono rivelati meno gravi del previsto.