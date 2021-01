Milano, incidente in viale Brianza: maxi schianto tra un bus Atm e diverse auto

Un bus Atm distrutto, diverse auto devastate e tre persone in ospedale (fortunatamente con ferite non gravi). È il bilancio di un incidente avvenuto in viale Brianza a Milano (zona Stazione Centrale) nella notte tra sabato e domenica 31 gennaio.

Tutto è accaduto intorno alle 2.10 all'incrocio con via Soperga, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica dello schianto è al vaglio della polizia locale che sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione sembra che il sinistro sia stato innescato da una mancata precedenza a un semaforo lampeggiante. Il bus, libero dal servizio, pare sia entrato in collisione con un’autombile e poi sia andato a sbattere contro l’albero e il semaforo.

Inizialmente le condizioni dei feriti — due ragazze di 21 e 22 anni e un uomo di 47 (conducente del mezzo Atm)— sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un’automedica in codice rosso; fortunatamente non hanno riportato gravi traumi: sono stati accompagnati in codice giallo nei pronto soccorso di Niguarda e Fatebenefratelli.