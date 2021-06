Incidente in viale Ca' Granda a Milano: moto travolge un uomo e una bambina

Tre ambulanze, due automediche e le pattuglie della polizia locale. Attimi concitati, giovedì mattina, all'incrocio tra viale Ca' Granda e viale Suzzani, in zona Prato Centenaro a Milano: una moto guidata da un 58enne ha travolto uomo di 48 anni e una bambina di 9.

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che ha ricevuto la richiesta di aiuto attorno alle 8.20. Nessuno, secondo i primi dettagli emersi, sarebbe in gravi condizioni. Il motociclista è stato trasportato al Fatebenefratelli in codice giallo per un trauma toracico. L'uomo e la bambina sono finiti al vicini ospedale Niguarda, anche loro in codice giallo.

Il traffico nella zona è rimasto rallentato per permettere ai soccorritori di portare a termine il proprio lavoro. La dinamica è al vaglio della polizia locale alla quale sono stati affidati i rilievi su quanto è avvenuto.