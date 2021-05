Incidente in viale Cassala a Milano, schianto tra un'auto e una moto: traffico in tilt

Un motociclista in ospedale e una lunga (interminabile) coda. È il bilancio di un incidente avvenuto in viale Cassala a Milano (all'altezza di via Schievano) nel pomeriggio di lunedì 3 maggio.

Tutto è accaduto intorno alle 15:40, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi, ma sembra che un motociclista di 33 anni sia rovinato al suolo dopo una collisione con un'Audi A3.

Il centauro, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale in codice giallo, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. In seguito all'incidente si sono formate code per oltre un chilometro e mezzo, fino a viale Zuara.