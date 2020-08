Incidente in viale Cassala, cade in moto e si schianta contro un palo: grave un 20enne

Non sarebbe più riuscito a "tenere" la sua moto. Avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito a terra, rovinosamente. Tragico incidente stradale lunedì sera a Milano, dove un ragazzo di 20 anni - un giovane italiano - è rimasto gravemente ferito in uno schianto avvenuto verso le 20.15 in viale Cassala.

Il 20enne, che viaggiava a bordo di una Ktm Exc, stava procedendo in direzione viale Liguria quando - per cause ancora tutte da accertare - sembra che abbia urtato il marciapiede all'altezza del civico 61 per essere poi scaraventato contro un dissuasore ad arco, uno di quei "pali" che si trovano tra la carreggiata e il marciapiede.

Nell'impatto, molto violento, il ragazzo ha riportato fratture a un arto, a una gamba e traumi su tutto il corpo. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, è stato portato al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso. Martedì mattina la prognosi era ancora riservata e le sue condizioni sono molto delicate.

I rilievi sono stati svolti dagli agenti della polizia locale di Milano, che hanno effettuato tutti i controlli e le verifiche del caso. Gli accertamenti lasciano pensare che nell'incidente non sia rimasto coinvolto nessun altro mezzo e che il 20enne abbia fatto tutto da solo.