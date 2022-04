Schianto a Milano: due moto contro un'auto, uomo grave. Coinvolta donna incinta

Incidente stradale in viale Cassala a Milano nel pomeriggio di sabato 30 aprile. E' successo alle quattro e un quarto. Tre i feriti, tre anche i mezzi coinvolti: due moto e un'auto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, giunta sul posto insieme ai soccorritori del 118 con diverse ambulanze ed un'automedica, le moto stavano viaggiando sulla corsia preferenziale al centro, mentre l'auto ha svoltato a sinistra per imboccare via Carlo Torre.

A provocare l'impatto sarebbe stato il mancato rispetto del semaforo rosso. Da accertare da parte di chi: l'auto oppure le due moto. Tra i feriti, un uomo di 55 anni (uno dei motociclisti) è stato portato al Niguarda in codice rosso dopo avere riportato alcune fratture. Mentre una donna di 37 anni, anche lei in sella ad una delle moto, peraltro incinta, non avrebbe avuto conseguenze. Al San Paolo, infine, un altro ferito in codice verde.

La polizia locale è al lavoro per i rilievi dell'incidente. I vigili hanno chiuso al traffico per alcune ore la corsia preferenziale di viale Cassala.