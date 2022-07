Incidente tra moto e auto: 18enne in ospedale

Attimi di paura per un ragazzo di 18 anni dopo un incidente in viale Caterina Da Forlì, in zona Bande Nere a Milano. Il giovane è rimasto ferito dopo uno scontro tra la moto che guidava e un'auto, nel pomeriggio di martedì.

Sul posto è subito intervenuto il 118. Dalla centrale operativa dell'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) hanno inviato due squadre in ambulanza e automedica. Il 18enne è stato traportato all'ospedale Niguarda in condizioni delicate ma non sarebbe in pericolo di vita (il codice d'intervento è stato declassato da rosso a giallo).

In via Da Forlì sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato e la polizia locale. I ghisa sono gli incaricati di fare i rilievi per comprendere la dinamica dello scontro.