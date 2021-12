Incidente in viale Certosa: travolto da un'auto mentre attraversa sulle strisce

Un uomo di 53 anni è stato travolto da un'auto mentre attraversava viale Certosa sulle strisce pedonali nella mattinata di giovedì 2 dicembre.

Tutto è accaduto intorno alle 7:00 all'altezza del civico 142, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione l'uomo stava attraversando in corrispondenza di via Giannini quando è stato travolto da un'auto di passaggio. Il 53enne è stato soccorso dai sanitari del 112, arrivati sul posto con un'ambulanza e un'automedica, e trasportato in codice giallo al Niguarda. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni: ha riportato alcuni traumi al torace e alla testa.

Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Milano.