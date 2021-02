In scooter con il figlio di 10 anni, si schianta con un'auto: gravissimo il padre, ferito il bimbo

Gravissimo incidente stradale martedì sera in viale Certosa a Milano, teatro di uno schianto che ha coinvolto un'auto e uno scooterone Tmax con a bordo un uomo di 55 anni e il figlio di 10. L'impatto, violentissimo, è avvenuto alle 20 in punto all'incrocio tra viale Monte Ceneri e viale Certosa.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenuti gli equipaggi di due ambulanze e due auto mediche, oltre agli agenti della Locale. Il bilancio è pesante: il 55enne è stato trasportato in condizioni critiche al Niguarda e durante la notte le sue condizioni sono peggiorate, tanto che al momento è ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Delicato anche il quadro clinico del bimbo di 10 anni, portato nel pronto soccorso dello stesso ospedale, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I rilievi del caso sono stati effettuati dai ghisa, cui spetta adesso il compito di ricostruire con esattezza le cause dello schianto ed eventuali responsabilità. Ancora pochissimi i dettagli filtrati.