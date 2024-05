Auto si ribalta in viale Certosa: lo schianto. Due in ospedale

Incidente stradale a Milano nella tarda mattinata di sabato 18 maggio. È successo in viale Certosa qualche minuto prima dell'una. Un'auto si è ribaltata, per cause da definire, al vaglio della polizia locale.

Due persone sono rimaste ferite nell'incidente: una di loro è stata trasportata in codice giallo al Fatebenefratelli, l'altra in codice verde al Sacco. Sul posto i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica, oltre alla polizia locale di Milano e ai vigili del fuoco.