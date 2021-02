Incidente a Milano in viale Certosa, centauro 25enne ferito gravemente alla gamba

Un altro gravissimo incidente che vede coinvolte un'auto e una moto. Dopo quello avvenuto a Bellinzago verso le 10.30, a distanza di circa un'ora, alle 11.20, il secondo violento schianto è avvenuto a Milano in viale Certosa. A rimanere ferito questa volta è stato un ragazzo italiano di 25 anni.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e la polizia locale di Milano. Dopo essere stato stabilizzato il 25enne, a causa di una frattura alla gamba, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, il giovane era cosciente e non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Gli agenti della locale stanno effettuando i rilievi di legge che saranno utili a ricostruite l'esatta dinamica dello schianto, avvenuto nelle adiacenze dell'incrocio con via Bressanone. Mercoledì mattina, sempre in viale Certosa, un uomo e il figlio di 10 anni erano rimasti entrambi feriti, il genitore anche in modo grave, dopo un incidente tra lo scooter sul quale stavano viaggiando e un'auto.