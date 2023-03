Traffico in tilt per un incidente in zona Porta Genova a Milano: tram deviati

Traffico in tilt in zona Porta Genova a Milano a causa di un incidente in viale Coni Zugna, attorno alle 17.30 di martedì.

Secondo le prime informazioni, un'automobile e una bicicletta sono rimaste coinvolte nello scontro. Nessuna delle persone interessate è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Presente anche la polizia locale. Alcuni mezzi Atm sono stati bloccati dopo l'incidente.

Atm ha informato i passeggeri sui social:

Tram 10. È sostituito da bus tra piazzale Baracca e piazza 24 Maggio.

Tram 14. È sostituito da bus tra piazzale Cantore e Lorenteggio.

Bus 74 e 325. Non fanno servizio tra Porta Genova e il capolinea Cantore.

"Considerate maggiori tempi di viaggio e di attesa alle fermate", hanno scritto.