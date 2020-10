Milano, incidente in viale Corsica, bimbo di 6 anni e signora di 89 investiti da un'auto

Un bambino di 6 anni e una donna di 89 sono rimasti feriti dopo essere stato investiti da un'auto. Incidente a Milano in viale Corsica, all'altezza del civico 7, tra viale Campania e via Terenzio, nel pomeriggio di lunedì 19 ottobre, verso le 17.

Per soccorrere il bimbo e l'anziana sono accorse in codice rosso due ambulanze e un'automedica del 118. Per fortuna, le condizioni dei due pedoni, al contrario di quanto inizialmente ipotizzato, non dovrebbero essere gravi. Il piccolo è stato trasportato in codice verde alla clinica De Marchi di Milano, mentra la donna in giallo al Fatebenefratelli.

Illeso l'automobilista che per cause ancora da accerare ha investito bimbo e signora con la sua macchina, un'utilitaria. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale, alla quale sono affidati i rilievi di legge utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.