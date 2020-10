Incidente in viale Crispi a Milano, cade con lo scooter e batte la testa: morta

Una donna di 37 anni è morta in un incidente in viale Crispi a Milano (zona Corso Como) nel pomeriggio di sabato 17 ottobre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 14, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. A trovarla esanime sull'asfalto è stata un'ambulanza di passaggio che ha lanciato l'allarme. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano; secondo una prima ricostruzione la 37enne, in sella a uno scooter Scarabeo, stava viaggiando verso Piazza 25 aprile quando è rovinata al suolo per cause ancora da accertare. E l'impatto con l'asfalto è stato violentissimo. I sanitari, putroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Non è ancora chiaro come sia avvenuta la caduta, per il momento sembra non siano coinvolti altri veicoli nel sinistro. Gli agenti di piazzale Beccaria hanno chiesto di visionare le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso della zona. Per il momento non è chiaro per quale ragione la donna abbia perso il controllo del mezzo e non è escluso che abbia toccato lo spartitraffico centrale o laterale. Il pm di turno ha disposto il sequestro del veicolo e l'autopsia sul corpo della 37enne