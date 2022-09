Incidente in centro: 23enne travolta da un'auto, grave anche l'automobilista

Un uomo di 77 anni in codice rosso al pronto soccorso, una ragazza di 23 in ospedale in codice giallo. Lui colto da malore, lei travolta mentre attraversava sulle strisce dall'auto guidata dall'anziano. È l'epilogo dell'incidente avvenuto in viale Francesco Crispi a Milano (zona Garibaldi) nella tarda mattinata di venerdì 16 settembre.

Tutto è accaduto intorno alle 12.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro non è ancora nitida e sul caso sono al lavoro gli agenti della polizia locale di Milano, in viale Crispi per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava attraversando sulle strisce pedonali insiema alla sorella (rimasta illesa) e una prima auto, un'Audi Q2, si sarebbe fermata per farle passare coprendo la visuale alla Peugeot 208 che, invece, non si è accorta delle due e ha travolto la 23enne. L'impatto è stato violento, tanto che la giovane è stata scaraventata sull'asfalto a circa 5 metri dall'impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un'automedica che hanno trasportato la giovane in codice giallo al Fatebenefratelli, a causa di un trauma cranico. La 23enne, ad ogni modo, non sembra essere in pericolo di vita. Il 77enne, invece, è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso della clinica San Luca perché ha accusato un malore, sembra dopo l'incidente.

Parte della carreggiata è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Attorno all'area del sinistro si sono formate lunghe code.