Incidente in viale Forlanini, schianto fra tre auto: due morti e altri 10 feriti

Alba di sangue a Milano, dove mercoledì mattina si è verificato un incidente che ha coinvolto tre auto. Teatro del dramma, avvenuto pochi minuti prima delle 5.20, è stato viale Forlanini, lo stradone che porta verso l'aeroporto di Linate.

Pesantissimo il bilancio: un uomo - si tratterebbe di un ragazzo di 20 anni - è morto sul colpo, una seconda vittima è deceduta dopo essere stata trasportata in ospedale. Sono altre dieci le persone rimaste ferite, tre in codice giallo. I feriti con il quadro clinico più delicato, stando a quanto appreso, sono stati accompagnati negli ospedali San Raffaele, Policlinico e Niguarda. Tra le persone coinvolte ci sarebbe anche una bambina di 8 anni.

Secondo le prime indiscrezioni sulla dinamica dell'incidente, avvenuto nella carreggiata in direzione aeroporto, due auto con a bordo tre persone ognuna si sarebbero tamponate tra loro in modo non grave. I passeggeri sarebbero scesi dalle vetture perché dal cofano di una delle auto usciva del fumo. Fermi sulla carreggiata sarebbero, poi, stati travolti da una Peugeot con a bordo la prima vittima, il 20enne.

Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e gli equipaggi di cinque ambulanze e tre auto mediche. Le macchine coinvolte nello schianto sono andate completamente distrutte nell'impatto, violentissimo. I rilievi per ricostruire l'accaduto sono affidati ai ghisa. Chiuso lo svincolo della tangenziale in direzione dell'aeroporto.