Grave incidente in viale Forlanini tra Milano e Linate: in fin di vita uomo travolto da un'auto

Il suo cuore era già in arresto cardiaco. Medici e soccorritori del 118, tuttavia, lo hanno trasportato in ospedale per cercare di strapparlo alla morte. Lotta per la via un uomo di 60 anni travolto da un'auto in viale Enrico Forlanini, venerdì sera. L'incidente è avvenuto alle 19.30.

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza, che sul posto è intervenuta con due equipaggi su ambulanza e automedica. Le condizioni dell'uomo, in arresto cardiaco, sono disperate.

La dinamica dell'incidente è affida alla polizia locale di Milano, che ha fatto i rilievi e gestito il flusso veicolare lungo vialone che collega Milano e l'aeroporto di Linate.