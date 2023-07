Schianto e incendio su viale Forlanini: quattro auto in fiamme

Quattro auto avvolte dal fuoco. È la conseguenza dell'incidente avvenuto in viale Forlanini, intorno alle 10:43 di mercoledì 19 luglio.

Sul posto sono accorsi 118, con due ambulanze, polizia locale di Milano e i vigili del fuoco, con due squadre. Nessuno degli automobilisti, fortunatamente, è rimasto ferito: tutte e quattro le persone a cui i soccorritori hanno prestato assistenza hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

In base a quanto ricostruito dagli agenti, tutto è iniziato per un banale tamponamento a catena, avvenuto all'altezza dell'incrocio con via Cavriana, in direzione centro. Una delle macchine coinvolte, alimentata a Gpl, dopo l'impatto ha preso fuoco e presto l'incendio ha coinvolto anche le altre tre auto. Mentre i vigili del fuoco, non senza fatica, sono riusciti a domare il rogo, i 'ghisa' hanno chiuso il viale al traffico in direzione centro fino alle 11:15 circa.