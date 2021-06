Suv si ribalta più volte in viale Fulvio Testi: morto un ragazzo di 20 anni. L'incidente

Un ragazzo di 20 anni morto e uno di 23 ferito: è il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto in viale Fulvio Testi a Milano, altezza fermata della metro Bignami. L'episodio, nel quale è rimasta coinvolta soltanto l'auto sulla quale viaggiavano i giovani, è avvenuto alle 22.30 di domenica. A riferirlo sono la polizia locale e i soccorritori del 118.

Incidente mortale in viale Fulvio Testi

Stando a quanto ricostruito dagli agenti della locale, il ragazzo deceduto era alla guida di un suv Bmw X5. L'auto percorreva lo stradone nella corsia centrale in direzione periferia quando all'altezza del civico 304, per cause ancora da stabilire, con le due ruote sinistre avrebbe toccato lo spartitraffico centrale. L'elevata velocità avrebbe fatto il resto: il suv si è ribaltato più volte su sé stesso, andando a finire la sua corsa contro il muretto in prossimità dell'ingresso della fermata della metropolitana M5, Bignami.

Immediato l'arrivo di due ambulanze e un'automedica dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Per il conducente dell'auto, il 20enne, la situazione è sembrata subito tragica. È stato portato via verso l'ospedale Niguarda con manovre rianimatorie in corso ma il suo cuore non ha più ripreso a battere. Il ragazzo seduto al suo fianco, un 23enne, è stato più fortunato. I soccorritori lo hanno portato al Policlinico in codice giallo ma non in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente, dove i rilievi della polizia locale sono andati avanti per tutta la notte tra domenica e lunedì, erano presenti anche i vigili del fuoco.