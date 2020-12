Milano, incidente tra due auto in viale Fulvio Testi: una terza auto si schianta durante i rilievi

Maxi incidente in viale Fulvio Testi a Milano, nella serata di mercoledì 23 dicembre, all'incrocio con le vie Santa Monica e Santa Marcellina. Complessivamente sono rimaste coinvolte tre auto, una delle quali si è schiantata in un secondo momento.

Il primo schianto si è verificato alle 20.30. Ha coinvolto due auto e due persone sono rimaste ferite. Si tratta di un 19enne e un 59enne, soccorsi dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza arrivato sul posto con due ambulanze. I due sono stati portati al Niguarda e alla Clinica Città Studi in codice verde, non in gravi condizioni.

Durante i rilievi, complice l'asfalto bagnato e la velocità elevata, una terza auto si è schiantata intorno alle 21.45, senza gravi conseguenze, per fortuna, per nessuno. Le vetture coinvolte sono un'Audi A3, una Dacia Daster e una Citroen C3. Sul posto hanno lavorato gli agenti della polizia locale e della polizia di Stato.