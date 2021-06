Motociclista si scontra contro un suv in viale Fulvio Testi, l'incidente

Uno dei due conducenti – si dovrà accertare più in là - non ha rispettato il semaforo

Paura per un motociclista di 50 anni in viale Fulvio Testi a Milano: l'uomo si è scontrato contro un suv Bmw all'altezza del Carrefour all'angolo tra via Santa Monica e via Santa Marcellina.

L'incidente è avvenuto alle 11.30 di mercoledì. Immediato l'arrivo sul posto del personale del 118. Due equipaggi su automedica e ambulanza in codice rosso hanno subito presto i primi soccorsi al centauro. L'uomo poi è stato trasportato in codice giallo in ospedale: non è in pericolo di vita. Ha riportato, stando a quanto riferito in un primo momento dai testimoni oculari, una evidente ferita in testa.

La dinamica dell'incidente è nelle mani della polizia locale. Secondo la prima ricostruzione, il motociclista viaggiava su viale Fulvio Testi in direzione Nord quando si è scontrato con il suv che proveniva da via Santa Monica e andava verso via Santa Marcellina. Uno dei due conducenti – si dovrà accertare più in là - non ha rispettato il semaforo.