Maxi incidente in viale Fulvio Testi, tre auto coinvolte: 8 ragazzi feriti e strada chiusa

Maxi incidente in viale Fulvio Testi, nella notte tra lunedì e martedì. Poco dopo l'una all'altezza di via Asturie tre auto si sono scontrate tra loro per cause ancora in corso di accertamento. Lo scontro, fortunatamente, non avrebbe provocato feriti gravi.

La polizia locale è intervenuta sul posto per fare i rilievi e gestire il traffico nella lunga fase delle operazioni di soccorso. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa di piazzale Beccaria, è stato necessario chiudere il vialone e il controviale da via Asturie a viale Esperia, in direzione centro di Milano. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno rigirato un'auto che si era ribaltata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Viale Fulvio Testi: 8 feriti dopo incidente

Il bilancio dei feriti non è grave, secondo l'Azienda regionale emergenza urgenza arrivata con cinque ambulanze e un'automedica. Su otto persone coinvolte, solo una è stata trasportata in ospedale in codice giallo, al San Gerardo. Tutte le altre sono state ricoverate in codice verde in vari istituti della zona: il Fatebenefratelli, il Niguarda, e il Bassini di Cinisello Balsamo. Si tratta per lo più di persone giovani: quattro ragazze dai 20 ai 24 anni e altrettanti ragazzi dai 22 ai 33. Resta da capire, se qualcuno di loro non ha rispettato il semaforo all'incrocio o ha mancato una precedenza.