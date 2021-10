Traffico rallentato in viale Fulvio Testi per un incidente stradale

Traffico rallentato in viale Fulvio Testi a Milano per un incidente stradale: due auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con viale Rodi, poco prima delle 12 martedì.

Le persone coinvolte, secondo le prime informazioni, non sarebbero rimaste ferite in modo serio, anche se in un primo momento il codice d'intervento del 118 era "rosso", ovvero quello di maggior gravità. Si tratta di un 23enne e una 58enne. In loro soccorso, dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno inviato un'automedica e un'ambulanza.

Per fare i rilievi e gestire il traffico sono arrivati gli agenti della polizia locale. Presenti anche i vigili del fuoco.