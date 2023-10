Incidente a Milano, uomo investito da una moto: due feriti

Incidente mercoledì mattina in viale Jenner a Milano. Poco dopo le 7.30, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di 21 anni è stato investito da una moto guidata da un 66enne. Lo schianto è avvenuto sulla corsia preferenziale riservata ai taxi e ai bus di Atm, ma aperta anche ai mezzi a due ruote.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenuti gli equipaggi di due ambulanze e due auto mediche del 118. I medici hanno visitato i due feriti e li hanno poi accompagnati al Niguarda, il più giovane, e al San Carlo, il motociclista. Entrambi sono stati ricoverati in codice giallo: le loro condizioni sono delicate, ma non sono in pericolo di vita.

I rilievi sono invece stati effettuati dagli agenti della polizia locale, cui spetterà ora il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. L'impatto tra la moto e il pedone è avvenuto a pochi metri dalle strisce pedonali, ma resta da capire se l'uomo a piedi stesse attraversando. Per permettere ad agenti e soccorritori di lavorare, Atm ha modificato il percorso della 90 e della 91, che saltano le fermate di Nigra e Jenner.

Proprio in viale Jenner sabato scorso - in uno schianto dalla dinamica molto simile - un 62enne era stato investito da una Harley Davidson mentre attraversava la strada. Lunedì, dopo due giorni di agonia in ospedale, l'uomo - El Ghazouani Zeroual El Idrissi - è morto in ospedale.