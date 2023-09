Pedone travolto da motociclista su un'Harley: è in fin di vita

Un uomo è stato investito da una moto in viale Jenner. Il fatto è avvenuto intorno alle 17.30 di sabato 30 settembre. La vittima, 61anni, è stato trasportato al Niguarda e lotta per la vita. È in coma.

Dopo lo schianto sono subito giunte sul posto due ambulanze, un'automedica - i sanitari hanno intubato il ferito - e la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Dai primi riscontri, sembra che il motociclista - un 53enne alla guida di un Harley 883 - abbia visto il pedone sbucare all'improvviso dietro un bus della 90. Non si trovava sulle strisce. L'impatto, sebbene a bassa velocità, è stato devastante. Il 61enne ha sbattuto violentemente contro il manubrio della due ruote ed è rovinato a terra.

Solo poche ore prima, un ragazzo di 18 anni è stato travolto da un mezzo in via Confalonieri.