Incidente in viale Lancetti, schianto tra uno scooter e un camion Amsa

Un motociclista di 44 anni è rimasto ferito in un incidente con un camioncino per la raccolta dei rifiuti in viale Lancetti a Milano nella mattinata di martedì 10 ottobre.

Tutto è successo poco dopo le 8, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi. Stando a una primissima ricostruzione l'incidente è avvenuto all'altezza di via Maloia sul controviale in cui si procede verso viale Stelvio e sarebbe stato innescato da una mancata precedenza.

Il centauro è volato a terra dopo l'urto con il mezzo Amsa. Le sue condizioni sono subito apparse serie, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automatica. Il 44enne, soccorso dai sanitari, è stato successivamente trasportato in codice giallo al pronto soccorso.