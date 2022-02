Passa con il rosso: 6 ragazzini feriti gravi e 4 auto distrutte

Una paurosa carambola nella notte è costata il ferimento grave di 6 ragazzi tra i 17 e i 24 anni e il danneggiamento di 4 auto. Secondo i primi riscontri, sarebbe stato un incrocio passato con il rosso a provocare il tutto.

L'incidente è avvenuto tra via Porpora e viale Lombardia (zona Casoretto), a Milano, intorno alle 4.30. Uno dei giovani alla guida avrebbe superato l'incrocio con il semaforo rosso, coinvolgendo altre vetture in quel momento di passaggio dalla parte opposta. Le auto si sono scontrate con violenza. Sul posto sono subito giunte 5 ambulanze oltre a 2 automediche per la stabilizzazione dei feriti (4 femmine e 2 maschi). I vigili del fuoco, poi, hanno estratto i giovani e liberato la sede stradale.

Desta particolarmente preoccupazione un ragazzo di 17 anni che è stato portato in codice rosso al San Raffaele. Gli altri giovani sono stati ricoverati al Niguarda, al Policlinico e al Fatebenefratelli: sono in condizioni serie con diversi traumi, ma nessuno è in pericolo di vita. Non è chiaro perchè la macchina non abbia rispettato lo stop semaforico, se per imperizia o per un malore. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i primi rilievi e ora stanno ricostruendo la dinamica del sinistro con l'ausilio delle testimonianze e dei filmati a circuito chiuso.