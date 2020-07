Incidente in via Mecenate, furgone si ribalta: un 35enne ferito

Poco dopo le 13 di venerdì 24 luglio, per cause ancora da accertare, un furgone si è ribaltato in via Mecenate, all'altezza dello svincolo con la tangenziale Est.

E' rimasto ferito un uomo di 35 anni. Inizialmente le sue condizioni destavano preoccupazione, ma, a quanto è trapelato, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono subito giunti i soccorritori del 118 Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) che hanno stabilizzato il ferito e l'hanno portato in Città Studi per le cure del caso.

Non è chiaro cosa abbia portato al cappottamento, se un errore o la necessità di una manovra d'emergenza. Sul luogo dell'incidente è giunta una pattuglia della polizia locale per i rilievi, oltre ai vigili del fuoco che hanno liberato la sede stradale e hanno assistito il guidatore a uscire dal mezzo.

Non dovrebbero essere rimaste coinvolte altre persone.