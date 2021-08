Violento incidente in viale Misurata: motociclista si spacca una gamba

La frattura esposta di una gamba. È questa la grave conseguenza di un incidente avvenuto alle 10 di giovedi in viale Misurata, nei pressi dell'incrocio con via Giacomo Favretto. Ad avere la peggio nello scontro tra un'auto e un motociclo è stato il motociclista, un 30enne.

Per soccorrere l'uomo sono arrivate sul posto due ambulanze e l'automedica dell'ospedale San Paolo che ha trasportato il ferito in codice rosso al Policlinico di San Donato. La centrale operativa del 118 ha comunicato che il centauro non dovrebbe essere in pericolo di vita: era sveglio e vigile ma la brutta frattura dell'arto inferiore ha determinato la gravità del codice rosso. Soccorso in codice verde l'automobilista.

Sulle cause e la dinamica dell'incidente stanno indagando gli agenti della polizia locale, gli stessi che poco prima sono intervenuti in via Novara, dove un motociclista è rimasto in coma dopo una schianto con un camion.