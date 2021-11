Traffico in tilt tra viale Monte Ceneri e viale Certosa per un incidente

Traffico in tilt in zona viale Monte Ceneri a Milano, lunedì mattina, per un incidente stradale ne pressi dell'incrocio con viale Certosa.

Stando alla prima ricostruzione un'auto e una moto si sarebbero scontrate pochi minuti prima delle 7. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone di 43 e 48 anni.

Sul posto sono intervenuti quattro equipaggi dell'Azienda regionale emergenza urgenza, con tre ambulanze e un'automedica. I feriti sono stati trasportati negli ospedali San Carlo e Policlinico in codice giallo.

Per gestire il traffico e fare i rilievi per comprendere la dinamica e le responsabilità per lo schianto, sono intervenuti gli agenti della polizia locale.