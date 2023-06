Incidente in viale Monza, ciclista travolto da un'auto: gravissimo

Un ciclista di 45 anni è stato travolto da un'auto in viale Monza a Milano nel pomeriggio di lunedì 26 giugno. Le sue condizioni sono gravi, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda.

Tutto è accaduto poco dopo le 17, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi. Lo schianto è avvenuto nei pressi dell'incrocio di via Pindaro, dove è stato travolto da una Lancia Y.

Il ciclista, secondo quanto appreso da MilanoToday, viaggiava lungo viale Monza (in direzione del centro) ed è stato urtato dall'auto, che invece procedeva lungo viale Monza in direzione periferia, mentre stava svoltando in via Pindaro. La collisione è avvenuta a un incrocio regolata da un semaforo. Non è chiaro chi dei due non abbia rispettato la precedenza. Alcuni testimoni hanno riferito che alcuni semafori della zona non funzionavano (erano lampeggianti) poco prima dell'incidente. La lampada semaforica nel punto in cui è avvenuto il sinistro, comunque, funzionava regolarmente durante i rilievi.

Le condizioni del 45enne sono subito appare gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato dai soccorritori e intubato sul posto, è stato trasportato con la massima urgenza al Niguarda. Le sue condizioni sono estremamente delicate, dopo il ricovero è stato sottoposto a un delicato intervento per ridurre il trauma cranico causato dal sinistro. Il conducente della Lancia Y si è fermato a prestare soccorso.

La strage dei ciclisti

Quello di lunedì è solo l'ultimo grave incidente, in ordine temporale, che vede coinvolto un ciclista. Nei giorni scorsi una donna di 60 anni, Alfina D’Amato, è stata travolta e uccisa da un camion betoniera in piazza Francesco Durante a Milano, non lontano da piazzale Loreto.

L'8 maggio il 55enne Li Tianjiao è stato ucciso da un mezzo pesante in via Comasina. Il 20 aprile a perdere la vita è stata la 39enne Cristina Scozia, mamma di una bimba di 6 anni: travolta e uccisa da una betoniera in via Francesco Sforza mentre andava in bici. Prima di lei, a febbraio, era toccato alla mamma 38enne Veronica Francesca D'Incà, investita da un mezzo pesante all'angolo tra Loreto e viale Brianza.