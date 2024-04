Incidente a Milano, travolto e sbalzato di 10 metri mentre attraversa

Prima lo schianto. Poi la corsa in ospedale a sirene spiegate. Grave incidente nella mattina di lunedì 8 aprile a Milano. Un uomo è stato investito da un'auto in viale Monza all'altezza della stazione metropolitana di Precotto e in prossimità del supermercato al civico 267. La vittima è stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale Niguarda di Milano.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 10.30. Secondo una prima ricostruzione, la vittima di circa 60 anni è stata colpita da una vettura che viaggiava su viale Monza in direzione piazzale Loreto, per l'impatto l'uomo è stato sbalzato atterrando a dieci metri di distanza. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravi: l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'auto medica in codice rosso.

Il 60enne è stato intubato sul luogo dell'incidente e trasportato in ambulanza con trauma cranico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale a cui spetta il compito di chiarire la dinamica ed effettuare i rilievi del caso.