Incidente in viale Monza a Milano, macchina travolge due bici e un'auto: grave un ciclista

Grave incidente in viale Monza, dove è stata da poco inaugurata la nuova ciclabile, all'altezza di via Doberdò, nel pomeriggio di mercoledì 21 ottobre. Dopo lo schianto tra due auto e altrettante bici, due ciclisti sono rimasti feriti, tra cui uno in modo grave. Sul posto sono accorsi 118, con due ambulanze e automedica, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale.

Il ferito più grave è un uomo di 73 anni che ha riportato traumi al volto, al torace e al bacino, ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Al momento dell'arrivo dei soccorritori il ciclista era amnesico ma cosciente e non correrebbe pericolo di vita. Il secondo ciclista, un 53enne, ha riportato invece traumi più lievi al torace e alla testa ed è stato portato in giallo al Fatebenefratelli di Milano.

In base a una prima ricostruzione, una delle due auto coinvolte, una Lexus guidata da un 27enne, arrivando su viale Monza in direzione centro, avrebbe colpito - di striscio - un primo ciclista che stava attraversando sulle strisce. Dopo aver sterzato per cercare di evitare l'uomo in bici, la macchina si sarebbe poi scontrata contro l'altro veicolo, una Golf che in quel momento era ferma all'angolo, e avrebbe travolto il secondo ciclista, proprio il 73enne, che si trovava poco più avanti e che è rimasto incastrato sotto l'auto.

Teatro dello schianto è stato il tratto di strada che scorre davanti allo spiazzo in cui viene allestito il mercato e in effetti al momento dell'incidente parte della ciclabile era occupata dai furgoni e sembra che la Golf fosse lì per caricare la spesa da una bancarella vicina.