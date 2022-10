Grave incidente in viale Sabotino a Milano

Un motociclista di 52 anni è rimasto ferito in modo gravissimo dopo un incidente stradale in viale Sabotino, in zona Porta Romana a Milano. Il veicolo sul quale viaggiava il 52enne si è scontrato con un'auto, pochi minuti prima del mezzogiorno di martedì.

Sul luogo dello schianto è arrivata la polizia locale con diverse pattuglie per fare i rilievi e gestire il traffico, andato in tilt. Presente anche il personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza con due squadre in ambulanza e automedica. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda.