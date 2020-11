Incidente in viale Certosa a Milano, schianto tra un'auto e una moto: ferito il centauro

Un motociclista di 27 anni è finito in ospedale dopo un incidente stradale all'incrocio tra viale Certosa e viale Renato Serra. Il centauro si è scontrato con un'auto intorno alle 12 di martedì.

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato un'ambulanza e un'automedica. Il personale sanitario ha soccorso il ragazzo sul posto, prima di trasferirlo in codice giallo in ospedale. Non era in pericolo di vita.

La polizia locale ha gestito il traffico e realizzato i rilievi. La dinamica esatta dell'incidente è ancora da chiarire.